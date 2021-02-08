Илон Маск показал своего сына X Æ A-XII

Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск опубликовал фото 9-месячного сына, сообщает zakon.kz.

Домашним фото Маск поделился на странице в Twitter.

The Second Last Kingdom pic.twitter.com/Je4EI88HmV — Elon Musk (@elonmusk) February 6, 2021

Второе последнее царство, - подписано фото.

Мальчик родился 4 мая 2020 года. Основатель и глава компаний Tesla и SpaceX со своей девушкой певицей Граймс хотели назвать X Æ A-12 (Экс Эш Эй-Твелв), но позже скорректировали его на X Æ A-Xii.

В Калифорнии это имя может быть незаконно, поскольку в нем есть символ, который не является английской буквой (Æ)[35].

От первого брака у Маска пятеро детей.