Илон Маск показал своего сына X Æ A-XII

8 февраля 2021, 15:01
Фото: twitter.com

Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск опубликовал фото 9-месячного сына, сообщает zakon.kz.

Домашним фото Маск поделился на странице в Twitter.

Второе последнее царство, - подписано фото.

Мальчик родился 4 мая 2020 года. Основатель и глава компаний Tesla и SpaceX со своей девушкой певицей Граймс хотели назвать X Æ A-12 (Экс Эш Эй-Твелв), но позже скорректировали его на X Æ A-Xii.

В Калифорнии это имя может быть незаконно, поскольку в нем есть символ, который не является английской буквой (Æ)[35].

От первого брака у Маска пятеро детей.


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