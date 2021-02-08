Любовь через кордон: пара встретилась впервые за 20 лет

После 20 лет расставания влюбленные снова увиделись. Им не помешали никакие преграды, передает zakon.kz.

Сколько лет прошло, а в сердце продолжает жить любовь. Возлюбленные потеряли связь, и их ждала долгая разлука. Спустя 20 лет после расставания влюбленные увидели друг друга... через стены тюрьмы на краткосрочном свидании.

Они жили когда-то в Узбекистане по соседству. Дружба переросла в юношеская любовь. Они всегда говорили друг-другу, что будут вместе, несмотря ни на что. Спустя пару лет он переехал в Казахстан. Связь пропала. Через какое-то время и семья девушки тоже переехала в Казахстан, где она решила найти отыскать первую любовь - искала в социальных сетях, спрашивала у знакомых, и через 20 лет нашла маму своего первого возлюбленного и от нее узнала что он отбывает наказание ОВ-156/15 ДУИС по ВКО в Семей. К слову, осужденный был приговорен в 2016 году к 11 годам лишения свободы. Однако, это не стало преградой для девушки. Она решила приехать на краткосрочное свидание. Мама осужденного приехала вместе со своей будущей невесткой.

Меня не останавливали ни стены тюрьмы, ничто. Я была рада что нашла его. Однако, я не знала, как с ним связаться, и вдруг в один прекрасный день он сам позвонил с таксофона тюрьмы. Сразу узнала по голосу. Мы с ним стали разговаривать по телефону, - говорит возлюбленная осужденного. Я свою очередь предложил зарегистрировать брак, на что она с радостью согласилась,- продолжил осужденный.

Возлюбленные подали заявление в ЗАГС, и в скором времени они узаконят свой брак. Молодая пара настроена пройти испытание временем и расстоянием. Смотришь в эти глаза и ощущаешь всю ту боль разлуки, которую им пришлось пережить.

Когда ты знаешь, что тебя ждут дома, которому, к сожалению, ты не смог отдать максимум своего времени, появляется рвение поскорее выйти за стены колонии. Ты понимаешь, что тебя ждут, что жизнь не закончилась. Я хочу отсюда выйти и просто забыть то, что случилось. Я понимаю, что близкие ждут и надеются. Я просто хочу жить нормальной жизнью,- говорит осужденный.

Начальник учреждения Роллан Жумажанов пояснил, что осужденным предоставляются возможности для поддержания связи с родными