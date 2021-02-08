Стоимость нефти вернулась к доковидным уровням

В понедельник цены на нефть выросли до уровня января 2020 года. Brent поднялся выше 60 долларов за баррель, американский WTI стоит 57,49 долларов за баррель по состоянию на 15:43 по Нур-Султану, передает zakon.kz со ссылкой на Reuters.

Нефтяной рынок быстро пережигает оставшийся кризисный профицит, - сказал аналитик швейцарского банка Норберт Рюкер.

Отмечается, что положительное влияние на цены оказал оптимизм по поводу восстановления спроса на рынке. Расширение вакцинации от коронавируса во всем мире позволяет участникам торгов надеяться, что снижение темпов заболеваемости и снятие карантинных ограничений вернут спрос на нефть на уровень до пандемии.

Помимо этого, Саудовская Аравия пообещала дополнительное сокращение поставок нефти в феврале и марте. По договоренности ОПЕК+, некоторые страны дополнительно сократят добычу примерно на 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки.

Поддержку ценам оказали и ослабленные надежды на возвращение на рынок иранской нефти. Ранее президент США Джо Байден заявил, что Америка не отменит санкции в отношении Ирана просто для того, чтобы вернуть страну за стол переговоров.