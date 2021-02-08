Владельцы магазина, устроившие давку в Нур-Султане, извинились

Столичные предприниматели, устроившие розыгрыш призов с участием 2 тысяч человек, принесли извинения жителям города, сообщает zakon.kz.

Как сообщает официальный сайт акимата города, организаторы массового мероприятия выступили с видеообращением к жителям города и принесли извинения за причиненный ущерб.

Центр цветов приносит свои извинения жителям города Нур-Султан. Всю ответственность за случившееся берем на себя. Мы понимаем, что были нарушены все требования к проведению мероприятий и предписание главного санврача. Ответственность за причиненный ущерб городу и людям, которые пришли на мероприятие, также готовы нести. Данное мероприятие проводилось частным образом и не согласовывалось с акиматом и другими государственными органами. Просим прощения перед жителями. Мы не понимали всю серьезность сложившейся ситуации. исполнительный директор Центра цветов Темирлан Кенжебаев

Владельцев магазина привлекли к административной ответственности по части первой статьи 425 КоАП РК, им назначили наказание в виде штрафа в размере 230 МРП или 670 910 тенге. Поскольку предприниматели признали вину и согласились погасить штраф в течение 7 дней, размер выплаты составит 115 МРП или 335 455 тенге.

Напомним, 7 февраля в городе пресекли проведение массового мероприятия с участием двух тысяч человек. В честь открытия нового филиала центр цветов проводил розыгрыш лотереи. Из-за большого скопления людей на участке дороги по проспекту Мангилик ел, где организовали массовое мероприятие, образовался затор. Участники не соблюдали масочный режим, соцдистанцию, подвергая себя и окружение риску заражения.