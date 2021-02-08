Зеленский допустил американские войска в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о допуске подразделений вооруженных сил иностранных государств на территорию страны в 2021 году для участия в "многонациональных учениях", сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Офис президента сообщил, что принятие закона "обусловлено необходимостью выполнения процедур, предусмотренных конституцией Украины".

Всего на территории Украины в 2021-м планируется провести восемь учений с участием около 21 тысячи украинских военнослужащих и около 11 тысяч иностранных участников.

В частности, украинско-американских учений "Репид Трайдент", украинско-британских учений "Козак Мейс", украинско-американских учений "Си Бриз", украинско-румынских учений "Риверайн", украинско-британских учений "Вориер Вотчер", украинско-польских учений "Три Мечи" и "Сильвер Сэйбер".

Кроме того, закон содержит план участия украинских военных в 17 военных учениях за пределами Украины, в частности с участием стран НАТО и Грузии.