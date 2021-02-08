В смерти новорожденного обвинили врачей Туркестанской области

Житель Туркестанской области обвиняет врачей в смерти новорожденного сына, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал Астана.

Баглан Саудашев уверен, медики халатно отнеслись к его беременной жене. По его словам, перед схватками супруга испытывала жуткие боли и просила сделать ей Кесарево сечение.

Однако специалисты перинатального центра недооценили ситуацию, говорит мужчина. Посчитали, что женщина способна родить самостоятельно. Когда ее состояние ухудшилось, врачи все-таки решились на операцию. Но было уже поздно.

Они не своевременно оказали ей помощь. Моя супруга тут 3 дня находилась. Она сама дала разрешение, чтобы ей сделали операцию. Она мучилась. А врач пришел и сказал: "Сама родишь. Не переживай. Все будет в порядке". А когда она уже упала от бессилия, они понесли ее на операцию. Баглан Саудашев

Убитый горем отец написал заявление в полицию. Стражи порядка уже начали расследование. В самом перинатальном центре уверяют, они предлагали роженице сделать кесарево. Но женщина сама отказалась от оперативного вмешательства. Врачи даже показали письменное заявление пациентки. По словам медиков, операцию ей провели, когда у ребенка начало слабеть сердцебиение.

Вначале, процесс родов шел нормально. Потом, когда со стороны плода появилась угрожающее состояние, было показано оперативное родоразрешение. Мы предварительно подозреваем, возможно, внутриутробные пороки могут быть. Но на то даст ответ, патологоанатомическое исследование. акушер-гинеколог ОПЦ №1 УОЗ Туркестанской области Акмарал Мухашева