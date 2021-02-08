На юго-востоке Казахстана произошло землетрясение

8 февраля 2021, 23:26
Фото: inbusiness

Вечером 8 февраля на юго-востоке Казахстана произошло землетрясение, сообщает zakon.kz.

8 февраля 2021г. в 21:39 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 255 км на восток от г. Алматы на территории Казахстана. сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК"

Энергетический класс землетрясения 8.8.
Магнитуда MPV 3.9.
Координаты эпицентра 43.11° с.ш. 80.05° в.д.
Глубина 25 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет


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