YouTube разблокировал разговор Навального с предполагаемым отравителем

Видеохостинг YouTube разблокировал видео политика Алексея Навального "Я позвонил своему убийце", где он общался со своим предполагаемым отравителем, сообщает zakon.kz со ссылкой на Коммерсантъ.

Ролик был разблокирован спустя несколько часов после запрета. Видео собрало уже более 27 млн просмотров.

Причиной блокировки стало нарушение авторских прав.

Это видео содержит материалы, принадлежащие пользователю ViacomCBS (международный медиахолдинг, базирующийся в Нью-Йорке.— “Ъ”). Он заблокировал их показ в вашей стране в целях соблюдения авторских прав,— говорилось на странице видео на канале господина Навального в YouTube.

Издания The Insider, Bellingcat и CNN по итогам совместного расследования 14 декабря 2020 года выпустили материал, в котором связывали отравление Навального с сотрудниками ФСБ.

Позже Навальный рассказал, что обзванивал фигурантов расследования, представляясь помощником секретаря Совета безопасности и экс-директора ФСБ Николая Патрушева Максимом Сергеевичем Устиновым. Поговорить ему удалось только с Константином Кудрявцевым, которого авторы расследования относят к ФСБ.

В ФСБ назвали разговор подделкой. Президент России Владимир Путин заявил, что расследование случая с Навальным — это "легализация материалов американских спецслужб".