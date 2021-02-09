Вор-отверточник обокрал дома на 15 млн тенге

Вор с помощью отвертки обокрал 26 домов в Алматинской области, сообщает zakon.kz.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в серии краж – 36-летний житель поселка Карабулак.

Проверив задержанного по криминальным базам, сыщики установили его причастность к 26 кражам на территории Алматинской области. В список поля его деятельности попали Карабулак, Шымыр, Бактыбай, Балпык би, Талдыкорган и другие. Большую часть краж он совершал в дневное время из частных домовладений, путем выдавливания пластиковых окон, используя фигурную отвертку. Общий причиненный материальный ущерб по доказанным эпизодам составляет более 15 миллионов тенге. Работа с задержанным по другим нераскрытым аналогичным преступлениям продолжается, – сообщил начальник отдела полиции Ескельдинского района Кайрат Баймуханов.

Среди похищенные вещей в основном были золотые изделия и сотовые телефоны.

Подозреваемый водворенн в изолятор временного содержания по ст. 128 УПК РК. Иная информация в интересах следствия в соответствии со ст. 201 УПК РК не разглашается, – дополнил Баймуханов.