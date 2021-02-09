Киясов рассказал, почему привился российской вакциной, и как он себя чувствует

Вице-министр здравоохранения РК - главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов 1 февраля получил вакцину от коронавируса "Спутник V". Спустя восемь дней после прививки он рассказал zakon.kz, как себя чувствует.

На сегодняшний день самочувствие хорошее, работаю в своем обычном ритме. Значительных изменений в самочувствии после получения прививки не ощутил, - поделился он.

Также Киясов рассказал, почему привился российской вакциной и не стал ждать казахстанскую.

Первый этап вакцинации в Казахстане охватил медицинских работников, которые с самого начала пандемии находятся на передовой борьбы с COVID-19. Как главный государственный санитарный врач страны, я не мог не поддержать своих коллег в этом важном для всех нас событии, а также показать на своем примере безопасность и значимость вакцинации, - поделился он.

Что касается вопроса о том, требуется ли соблюдать какие-то карантинные требования после прививки от КВИ, Кисяов сообщил, что антитела, обеспечивающие защитные свойства в организме человека, начинают вырабатываться примерно с 12-14 дней после введения вакцины, существует риск заражения инфекцией.

Поэтому каждый человек даже после получения прививки должен соблюдать все карантинные меры предосторожности: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, не посещать массовые скопления людей, регулярно применять антисептики, мыть руки и т.д. - рекомендовал главный санврач.