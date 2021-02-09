Чины, оклад и форма. Как улучшится жизнь налоговиков

Для сотрудников госдоходов предлагается внедрение классных чинов, с надбавкой к базовому окладу и введения единого форменного обмундирования. Об этом на заседании правительства сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент zakon.kz.

Агентством по противодействию коррупции и Проектным офисом "Адалдық Алаңы" отмечается о подверженности коррупции сотрудниками госдоходов ввиду низкой заработной платы, социальной незащищенности и высокой ответственности, - сказал Жамаубаев.

По его словам, такое положение влечет отток опытных работников, которые зачастую применяют свои приобретенные знания и навыки в частном секторе.

В связи с этим предлагается внедрение чинов, с надбавкой к базовому окладу и введения единого форменного обмундирования. Указанные меры позволят сохранить высококвалифицированные кадры и преемственность, снизить уровень коррупции, а также повысить статус органов госдоходов, - подчеркнул он.

Оксана Скибан, Нур-Султан