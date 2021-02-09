План перевыполнен. В госбюджет поступило 65 млрд тенге

На заседании правительства первый заместитель премьер-министра РК Алихан Смаилов рассказал о государственном бюджете, передает корреспондент zakon.kz.

Министерству финансов нужно обратить особое внимание на вопросы фискализации денежных переводов предпринимателей через банки. В целом, всем заинтересованным государственным органам необходимо продолжить скоординированную работу в данном направлении, - сказал Смаилов.

Он отметил, что несмотря на сложную экономическую ситуацию, доходы государственного бюджета в прошлом году сохранены в прежних объемах.

Некоторое снижение поступлений в республиканский бюджет, было восполнено поступлениями в местный бюджет, и в конечном счете госбюджет перевыполнен на 65 млрд тенге, - сообщил первый заместитель премьера.

По его словам, повышение доходной части бюджета было и остается одной из приоритетных задач, а также в повышении доходов играет важную роль снижение уровня "теневой" экономики.

В этом направлении создана Национальная система прослеживаемости товаров. Внедрены такие информационные системы как система управления рисками, Электронные счета-фактуры, Астана-1. Нужно отметить, что только за последние 3 года вышеуказанные меры, позволили обеспечить дополнительные поступления в бюджет более 2 трлн тенге В этой связи, работу в этом направлении нужно усилить, - заключил Алихан Смаилов.

Айша Тулеубекова , Нур-Султан