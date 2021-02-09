Казахстанский велогонщик рассказал о карантине в Испании

Пандемия коронавируса продолжает наступать на планету. Карантин могут объявить в любое время в любой стране. Насколько тяжело спортсменам в таких условиях, узнал корреспондент zakon.kz.

Чемпион Юношеской Олимпиады-2018 по велоспорту Глеб Брусенский с нового года дебютирует в составе взрослой велокоманды "Astana premier-tech" как нео-про. Недавно он прошел сбор, познакомился со всеми партнерами по команде и достаточно быстро адаптировался

Живу в Испании, город Бенидорм. Тренировки проходят замечательно. Это несмотря на действующий сейчас карантин в Испании. На данный момент здесь введен комендантский час после 10 вечера, днем работают только магазины и аптеки, другие учреждения не работают, - рассказал Глеб.

На карантине он не потерял форму, тренировался дома в Казахстане, в Алматы, поскольку атлетам разрешали тренироваться индивидуально, ездил один.

Ближайший старт для Глеба - гонка-классика в Франции "Drome", она пройдет 27 и 28 февраля. Календарь дальнейших гонок утверждается, не известно, какие старты отменят, какие – нет.

Планы на 2021 год мне пока не известны. В связи с продолжающейся пандемией пока не понятно, на какие гонки я поеду. Но думаю, что главный старт наступающего сезона – чемпионат мира в Бельгии, он состоится ближе к сентябрю, - сказал Глеб Брусенский.

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По словам спортсмена, он выбрал велоспорт с самого детства. Его мама – заслуженный тренер по велоспорту, сейчас тренирует сборную Казахстана по девушкам. С детства он рос в мире велоспорта, посещал тренировки, ему понравилось кататься на велосипеде, и это переросло в нечто большее.

Велоспорт дает возможность посещать разные страны, атмосфера гонок, тренировок очень нравится, - пояснил Глеб.

Альберт Ахметов