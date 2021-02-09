Предпринимателям, на которых жалуются чаще всего, отменят мораторий

9 февраля 2021, 10:07
Фото: pixabay.com

Сегодня инициированы поправки в Указ о моратории, в части его нераспространения на проверки по жалобам граждан и недобросовестным субъектам. Об этом на заседании правительства сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент zakon.kz.

Введенный с 2020 года 3-х летний мораторий на проверки, снизил кассовую дисциплину. Недобросовестные предприниматели, восприняли данную инициативу как шанс безнаказанно уклоняться от налогов, - сказал Жамаубаев.

Он сообщил, что только за 2020 год в рамках проводимого намипроекта «Гражданский контроль - требуй чек» в адрес КГД поступило 16,5 тысяч сообщений о нарушениях с видео-фиксацией.

Также поступило 7 тысяч жалоб, на которые органы госдоходов не могли реагировать ввиду моратория. В связи с этим нами инициированы поправки в Указ о моратории, в части его нераспространения на проверки по жалобам граждан и недобросовестным субъектам, - заключил глава ведомства.

Оксана Скибан, Нур-Султан.


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