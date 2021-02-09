Выработка "зеленой" энергии растет в Казахстане

Выработка электроэнергии возобновляемыми источниками выросла в Казахстане. Об этом стало известно на заседании Правительства под председательством премьер-министра Аскара Мамина, где были рассмотрены вопросы развития возобновляемых источников энергии, передает zakon.kz со ссылкой на сайт главы кабмина.

С докладами выступили министр энергетики Нурлан Ногаев, председатель правления АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" "KEGOC" Бакытжан Кажиев, акимы Алматинской области Амандык Баталов, Жамбылской области - Бердибек Сапарбаев, Карагандинской области - Женис Касымбек.

Улучшение экологической ситуации в стране является одной из приоритетных задач, поставленных Президентом Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым. Одним из инструментов улучшения экологии и окружающей среды являются возобновляемые источники энергии. Необходимо проводить системную работу по развитию данной отрасли, - сказал Мамин.

В 2020 году в Казахстане введены в эксплуатацию 25 объектов ВИЭ мощностью 583 МВт - 10 ветровых, 1 гидро- и 12 солнечных электростанций. Выработка электроэнергии возобновляемыми источниками выросла, в сравнении с 2019 годом, на 74% до 3,24 млрд кВтч (3% от общего объема вырабатываемой в стране энергии). В текущем году будут реализованы 23 проекта на 381 МВт - 13 ВЭС, 5 ГЭС и 5 СЭС.

Согласно реализуемой Концепции РК по переходу к "зеленой экономике", к 2050 году половина вырабатываемой электроэнергии будет от альтернативной энергетики. Это позволит исполнить обязательства РК в рамках Парижского соглашения по низкоуглеродному и климатически устойчивому развитию, а также развивать "зеленую энергетику" в соответствии с глобальными трендами.

Для обеспечения устойчивости Единой энергосистемы Казахстана Глава Правительства поручил Министерству энергетики совместно с Министерством экологии и АО "KEGOC" внести предложения по развитию маневренной генерации электроэнергии, а также проработать вопросы по внедрению накопителей ВИЭ.

Министерству энергетики совместно с акиматами поручено проработать вопросы создания региональных зон ВИЭ.

Запуск газовых электростанций позволит увеличить возможности энергосистемы по интеграции дополнительных объемов ВИЭ. В этой связи поручаю Министерству энергетики совместно с АО "КЕГОК" провести работу по реализации с 2022 года балансирующего рынка в режиме реального времени, - сказал Мамин.