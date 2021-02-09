В Сети опубликовано видео "убегающих" от ледокола детенышей тюленей

Видео с уползающими по льду детенышами тюленей было снято в северной части Каспия с борта ледокола "Tulpar", сообщает zakon.kz.

Тимур Баймуканов, руководитель западно-казахстанского сектора учреждения "Институт гидробиологии и экологии" рассказал изданию "Лада", что очень часто ледоколы проходят в местах размножения каспийских тюленей, что приводит к смертности детенышей.

Баймуканов подметил, что экипаж данного ледокола нарушил Экологический кодекс РК, пункт 5 статьи 257 "Ограничения режима пользования".

Из данной статьи следует, что для сохранения популяции каспийского тюленя проведение нефтяных операций с октября по май должно осуществляться на расстоянии не ближе 1852 метров (1 морская миля) от мест их концентрации. Учитывая смену лежбищ, должны быть приняты все возможные меры для выявления мест концентрации тюленей.

С января по март каспийские тюлени мигрируют в северную часть Каспийского моря с целью произвести потомство. Но вместо этого, их судьбы, можно сказать, разрушают ледоколы. Они разрушают ледовое покрытие, которое является основой для размножения тюленей. Ледоколы разлучают матерей и детенышей тюленей. По кадрам видео уже видно, что детеныши находятся одни, рядом нет взрослой самки, а это говорит о том, что ледокол уже ее спугнул. У щенков не остается шансов на выживание. Новорожденные каспийские тюлени не ныряют в воду до тех пор, пока не подрастут, так как их шерсть еще не обеспечивает достаточную защиту от холодной воды. Случаются также и прямые столкновения ледоколов с животными, что также приводит к значительным травмам и последующей гибели тюленей, - сказал он.

Тимур Баймуканов отметил, что для сохранения каспийских тюленей необходимо ограничить движение ледоколов во время чувствительного сезона размножения.

К тому же, необходимо проводить авиаразведку до начала судоходства в период формирования ледового покрова с целью обнаружения лежбищ тюленей, - сказал Баймуканов.