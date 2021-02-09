Неизвестная болезнь убила 15 человек в Танзании

По меньшей мере пятнадцать человек погибли и более 50 были госпитализированы в южной Танзании из-за неизвестной инфекции, передает zakon.kz со ссылкой на Anadolu.

У многих зараженных была тошнота и рвота с кровью. Причина их заболевания пока не установлена, но Министерство здравоохранения Танзании исключило вспышку заболевания.

Первоначальное клиническое обследование показало, что пациенты, в основном мужчины, страдали язвой желудка и заболеваниями печени.

Мы посоветовали им избегать употребления запрещенных напитков, курения сигарет и других крепких напитков, - сказала главный врач в отдаленном районе Чунья города Мбея Фелиста Кисанду.

Различные образцы воды и крови пациентов были отправлены на экспертизу.

Согласно записям в Главном медицинском управлении Мбеи, аналогичная болезнь поразила регион в 2018 году, когда было подтверждено, что несколько человек страдают от высокой температуры, расстройства желудка и рвоты.