Лев из Алматинской области ищет новый дом

Состояние льва, которого обнаружили в одном из крестьянских хозяйств Алматинской области, стабильное. Теперь ему нужен новый дом, сообщает zakon.kz.

Об экзотической находке стало известно 8 февраля.

Как оказалось, 28-летний житель Алматы в селе Бескайнар в одном из крестьянских хозяйств содержал взрослого льва.

В МВД РК отметили, что животное обнаружили в вольере размером 5 на 10 метров.

В свою очередь, пресс-секретарь Минэкологии Самал Ибраева уточнила, что идут поиски места для размещения "царя зверей".

Посмотрите на этого красавца. Вчера в социальных сетях появилась информация о том, что в одном из сел вблизи Алматы бродит лев… На место выехали инспекторы Комитета лесного хозяйства и животного мира. Указанные факты подтвердились. Сейчас состояние "царя зверей" стабильное. Рассматривается место для его размещения, - написала Ибраева на странице в Facebook.

В настоящее время сотрудники полиции начали расследование по данному факту.