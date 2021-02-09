"Учитель и ученик". Галерея Forte Kulanshi ArtSpace открывает новую выставку

В Нур-Султане в галерее Forte Kulanshi ArtSpace открылась новая выставка произведений изобразительного искусства "Учитель и ученик". В этот раз свои истории расскажут студенты и преподаватели художественного факультета Казахского национального университета искусств.

Несмотря на пандемию, галерея продолжает свою работу и каждые два месяца удивляет посетителей новыми работами.

Мы стараемся приблизить наших посетителей к миру искусства и познакомить с работами мастеров из разных стран. Экспозиции, которые вы увидите, посвящены одному из главных процессов человеческой жизни. Мы говорим про огромное влияние учителей на развитие и воспитание детей, - сказал председатель правления ForteBank Гурам Андроникашвили.

"Учитель и ученик" - это 22-ая выставка, организованная на данном пространстве. 15 педагогов и 27 студентов, прошедших строгий отбор, представили здесь свои картины и творческие работы.

Для нас очень важно поддерживать в творческих личностях дух созидания, чтобы они не переставали творить в сложные времена. Примечательно, что данная выставка приурочена к 10-летию создания художественного факультета. Наш факультет очень молодой, но, несмотря на это, он активно включился в формирование культурного пространства нашей столицы. Студенты нашего факультета окрылились этой выставкой и начали творить, - отметила декан художественного факультета Казахского национального университета искусств Гайни Мухтарова.

По словам председателя кураторского совета ЦСИ Kulanshi Лейлы Махат, выделить какие-то работы сложно, потому что все художники - будь то начинающие или именитые, достойны выставляться в галерее Forte Kulanshi ArtSpace.

К слову, самым молодым художникам - всего 15-16 лет.

Выделить какие-то работы невозможно, потому что все студенты и педагоги работают в абсолютно разных жанрах. Но то, что студенты развиваются сами - это прекрасно, и это самая лучшая благодарность, которую может получить учитель. У нас здесь нет делений 50/50 – 50 работ студентов, 50 работ педагогов. На самом деле работ студентов намного больше. Мы считаем, что нужно давать возможность развиваться именно начинающим художникам, поэтому ставка была на молодежь, - добавила Лейла Махат.

Я думаю, что посетить выставку нужно как минимум по четырем причинам. Во-первых, это просто красивая выставка. Во-вторых, здесь очень много новых имен, которые в будущем могут стать топовыми художниками. В-третьих, есть возможность посмотреть на работы педагогов, многие из них известны в Казахстане и не только. В-четвертых, посмотреть каким образом осуществляется тайный процесс общения педагога и студентов, учителя и ученика, потому что все эти вещи очень сильно характеризуют и раскрывают казахские традиции. Мы все прекрасно знаем, что во всех культурах связь между поколениями самое ценное, - пояснила председатель кураторского совета ЦСИ Kulanshi.

Работали авторы в разных техниках и с использованием всевозможных материалов. Кто-то с масляными красками, кто-то в технике линогравюра (способ гравирования на линолеуме), а кто-то в графике, но и это далеко не все.

Историей своих работ поделился преподаватель Казахского национального университета искусств Бейбит Асемкул.

Я представил графическую серию, нарисованную углями, соусами (сухие мелки) и пастелью. Выставка посвящается моей маме и всем женщинам Казахстана. Отмечу, что некоторые картины связаны и с моим детством, с моей семьей. В целом у каждой работы есть своя история, - рассказал он.

По его словам, техника каждой картины отличается, потому и время, затраченное на работу, разное. В среднем - это две недели.

Желающие культурно провести время обязательно должны посетить выставку "Учитель и ученик". Она продлится до 21 марта.

Записаться на экскурсию можно на сайте ЦСИ Kulanshi. В связи с карантинными ограничениями, экскурсии проходят в группах по 30 человек по предварительной записи.

Ознакомиться подробнее можно по ссылке.