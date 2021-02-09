Пранк с ограблением обернулся убийством в США

20-летний житель американского штата Теннесси Тимоти Уилкс погиб от огнестрельных ранений во время съемки розыгрыша с шуточным ограблением, передает zakon.kz со ссылкой на Unilad.

Погибший и его друг вооружились ножами и стали приближаться к группе людей. Один из них достал пистолет и выстрелил в Тимоти.

23-летний Дэвид Старнс младший сказал полиции, что понятия не имел о том, что был вовлечен в розыгрыш. Он утверждал, что выстрелил в целях самообороны, когда увидел двоих вооруженных ножами.

Отмечается, что убийство произошло рядом с детским парком, где находились несколько семей.

Против Старнса не было выдвинуто никаких обвинений, хотя детективы из отдела по расследованию убийств продолжают расследовать этот инцидент. Согласно законам штата, ношение оружия разрешено без требования одобрения покупки и регистрации.

Видео с пранками-ограблениями относительно распространены на Youtube, хотя, как правило, жертвы розыгрыша заранее осведомлены о ситуации.

Два года назад видеохостинг ввел правила, запрещающие опасные или угрожающие жизни розыгрыши. В правилах также запрещены челленджи, которые представляют непосредственный риск здоровью или получению физической травмы.