Лукашенко опубликовал личное фото без усов

В Сети появилось фото президента Беларуси Александра Лукашенко без усов, сообщает zakon.kz.

Снимок опубликован на обновленном официальном сайте главы государства.

По информации "Экспресс газеты", сайт был обновлен 9 февраля. Теперь желающие могут узнать гораздо больше о личной жизни Лукашенко.

Согласно данным, Лукашенко с 1975 года находится в браке с Галиной Родионовной. Не разведены, но живут раздельно. Жена живет в деревне Рыжковичи и пару раз в году сопровождает мужа на официальных мероприятиях.

У президента трое сыновей: Виктор (1975), Дмитрий (1980) и Николай (2004).

По основной версии, проходящей в СМИ, матерью Николая является Ирина Абельская, бывший главный врач больницы Управления делами президента, бывший личный врач Александра Лукашенко.

Лукашенко увлекается ходьбой на лыжах, хоккеем, игрой на баяне, пропагандирует активный образ жизни.