Проводник напился на работе. Его сняли с поезда

Транспортные полицейские сняли с пассажирского поезда проводника. Он сам показывал пассажирам, как не надо вести себя в поезде, передает zakon.kz.

Своего подчиненного сдал полицейским бригадир пассажирского поезда сообщением «Петропавловск-Кызылорда». В обращении было сказано, что проводник матерился и нарушал общественный порядок и спокойствие в поезде.

При проверке транспортные полицейские установили, что нарушителем спокойствия оказался 26-летний житель Кызылординской области. На основании выясненных обстоятельств и составленного акта начальника поезда, правонарушитель был снят с поезда.