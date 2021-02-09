Убийство девочки в отеле Алматы: британец обжаловал приговор

9 февраля 2021, 16:39
Фото: The Sun

Осужденный за убийство дочери гражданин Великобритании Баракат Мохамед обжаловал приговор, передает zakon.kz.

Один из адвокатов осужденного Таир Назханов подтвердил информацию об апелляционной жалобе. Он отметил, что жалобу рассмотрят 23 февраля.

22 декабря в Алматы вынесли приговор британцу Баракату Мохамеду, которого обвиняли в убийстве дочери в алматинском отеле. Ему назначили наказание в виде 20 лет лишения свободы с выдворением за пределы Казахстана сроком на 5 лет.


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