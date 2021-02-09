Казахстанские тиктокеры номинированы на премию Nickelodeon

Казахстанские тиктокеры из отечественного тик-ток дома BIP house номинированы на российскую версию премии "Nickelodeon Kids' Choice Awards 2021", передает zakon.kz.

Молодые ребята из Казахстана Гульзана и Диас в составе "BIP house" борются за победу в номинации "Любимый дом блогеров российских зрителей" с российскими "гигантами" - тик-ток домами "Dream team house" во главе с Даней Милохиным, "Super house" во главе с Давой, "XO Team" (продюсер - видеоблогер Герман Черных),

Казахстанские ребята снимают ролики в TikTok, где весело проводят время, их видео набирают сотни тысяч лайков.

Победитель будет объявлен 15 марта, он определится по итогам голосования в интернете. Поддержать соотечественников можно по этой ссылке