В Алматинской области подтопило три села

В трех населенных пунктах Алматинской области из-за обильных осадков произошло подтопление, сообщает zakon.kz.

В связи с повышением температурного фона, выпадением обильных осадков в виде дождя, снеготаяния и поступления талых вод в 3-х населенных пунктах Алматинской области (в селе Ешкиолмес и А.Алдабергенов Ескельдинского района, а также в селе Талапты Коксуского района) произошло подтопление дворовых территорий частных жилых домов. Жертв и пострадавших нет, - отметили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

По данным ведомства, сообщение о переливе воды и подтоплении дворовых территории 40 частных жилых домов поступило ночью 8 февраля. С места происшествия эвакуировали 10 человек и разместили в школе.

Спасатели произвели откачку воды с помощью мотопомп.

На данный момент проводятся работы по углублению арычной сети, возведению насыпной дамбы и отводу талых вод, - добавили в ведомстве.