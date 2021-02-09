Живущий в Москве известный казахстанский певец рассказал, что заболел ковидной пневмонией

Минувшей ночью известный певец из Алматы Ержан Нургалиев, уже много лет проживающий в столице России, попал в больницу с двусторонней ковидной вирусной пневмонией. Об этом "Золотой голос Евразии" рассказал журналисту zakon.kz.

- Ержан, что случилось, ты заболел?

- Да, можешь меня "поздравить", меня посадили на карантин на 21 день.

"Скорая", которую я вызвал ночью, увезла меня в поликлинику, мне сразу бесплатно сделали компьютерную томографию легких, которая показала двустороннюю ковидную вирусную пневмонию до 25 процентов поражения. У меня взяли мазок и анализ крови из вены.

Будем ждать результатов, но сказали, что мазок в данном случае может и не показать, так как инфекция, возможно, спустилась куда-то вниз.

- Что явилось причиной вызова "скорой"?

- В течение недели я чувствовал какое-то недомогание. Во-первых, были ломота в теле, плохой сон, вялость, сонливость. Температура в принципе была нормальная – 36,6, но несколько раз поднималась до 37,5 и один раз - до 38,0, но это было ненадолго, на несколько часов. Поэтому я жил в обычном режиме, обычной жизнью, самочувствие было удовлетворительное.

Я периодически измерял температуру и вчера заметил, что с утра у меня было 37, а в обед уже 38 и не снижалась в течение суток.

Во-вторых, участился кашель. Я как раз переезжал на новую квартиру и тут одна моя знакомая, узнав об этом и что у меня вот такая вот ситуация, посоветовала мне пойти напротив дома в поликлинику и сделать компьютерную томографию на платной основе. Убедила меня, что нельзя с этим медлить и, несмотря на то, что у меня не было времени, я все-таки пошел туда, и по удачному стечению обстоятельств удалось записаться на КТ: появилось окно, кто-то из пациентов не пришел.

И КТ показала 25 процентов поражения легких. Специалист, который делал томографию, сказал, что пневмонии всего лишь три дня, идите домой и вызывайте врача, у вас возьмут мазок, но мазок может не показать наличие ковида. Как я уже сказал, я как раз переехал с одной квартиры на другую, только скинул вещи - это была уже полночь – и сразу позвонил в "скорую". Медики измерили мне давление, еще какие-то замеры сделали и решили меня госпитализировать, сказали, вас еще раз обследуют на КТ, бесплатно, и нужно быть готовым к тому, что вас могут на стационар положить, возьмите, говорят, с собой вещи.

Я собрал вещи, поехал на "скорой" в поликлинику. Здесь на основании полиса, который у меня был, мне опять сделали КТ, что подтвердило поражение легких до 25%.

- Что это означает, сказали?

- Сказали, что это двусторонняя ковидная вирусная пневмония легкой степени. Ковидная пневмония бывает вирусная и бактериальная. Легкая степень не требует стационара, поэтому меня отправили домой. Назначили лечение, выдали дорогие лекарства, причем бесплатно и сказали, ждите врача, с этого момента у вас карантин 21 день. Вот такая вот ситуация у меня с ковидом произошла и теперь я на лечении.

Хорошо, что я вовремя обратился, не дожидаясь каких-то серьезных последствий, потому что в данном случае каждый день, каждый час дорог. И хорошо, что сразу сделал КТ, это сэкономило время и я начал правильное грамотное лечение.

Хочу поблагодарить московских врачей, которые оперативно, грамотно и квалифицированно работают в этом направлении, и мне было очень приятно. Теперь я буду находиться под наблюдением, жду результатов мазка на ковид. То есть пневмония это пневмония, а ковид это как бы другое.

- Как ты сейчас себя чувствуешь?

- Стабильно удовлетворительно. Думаю, судьба преподнесла мне возможность естественным образом выработать антитела, которые не потребуют вакцинации. Здесь многие делают вакцинацию и один мой знакомый, который тоже недавно привился, сказал, что сначала врачи смотрят на наличие антител, если у вас их достаточно в организме, то вакцинация не делается.

- Ержан, что ты думаешь о вакцинации?

- Конечно, это нужное дело, но, думаю, хотя бы год нужно подождать и смотреть, будут ли какие-то последствия у тех, кто вакцинировался. Как я уже отметил, здесь, в России, многие начинают вакцинироваться. У меня есть друг, где его организация доплачивает своим сотрудникам за вакцинацию 17,5 тысяч рублей. Думаю, все в мире уже поняли, что нужно вакцинироваться. Я тоже в принципе не против вакцины, я очень много положительного слышал про российскую вакцину, она себя хорошо зарекомендовала, но последствия могут быть ясны только с течением времени. Поэтому вакцинироваться или нет – это дело лично самого человека.

Но если поставят тебя перед таким условием, что ты не сможешь зайти в госучреждения или совершать международные перелеты, то, конечно, по любому придется вакцинироваться.

Торгын Нурсеитова