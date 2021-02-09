Об отсутствии доказательств появления коронавируса в Ухане заявили в Китае

Ученые не обладают доказательствами того, что коронавирус нового типа был в китайском Ухане до декабря 2019 года, когда там была зафиксирована вспышка заболевания. Об этом заявил проректор Института общественного здравоохранения и валеологии Университета Цинхуа и компании "Ванькэ" Лян Ваньнянь, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Мы провели исследование базы данных случаев заболевания пневмонией в Ухане и провинции Хубэй в период с июля по декабрь 2019 года(...) Нет доказательств того, что вирус распространялся среди населения Уханя до декабря 2019 года, - заявил Лян Ваньнянь на специальном брифинге по итогам работы миссии ВОЗ в Ухане.

По его словам, эксперты провели исследование записей о пациентах в медицинских учреждениях Уханя, сделанных в период с 1 октября по 10 декабря 2019 года. Также была произведена проверка анализов крови из соответствующих баз данных. Как указал Лян Ваньнянь, ученые пытались установить потенциальные, более ранние, возникшие в течение двух месяцев до декабря 2019 года, случаи заражения в Ухане, однако не нашли четких доказательств наличия клинических случаев.

Эксперт также отметил, что невозможно установить, как именно коронавирус нового типа попал на рынок морепродуктов "Хуанань" в Ухане, где в декабре 2019 года была зафиксирована первая вспышка.

Распространение SARS-CoV-2 было зафиксировано среди населения Уханя в декабре 2019 года. Большинство случаев было выявлено во второй половине этого месяца. Множество ранних случаев были связаны с рынком "Хуанань", что указывает на то, что это был один из очагов распространения вируса, - сказал Лян Ваньнянь.

В то же время, как указал он, "распространение вируса происходило и в других местах Уханя".

В декабре 2019 года среди населения города происходило распространение SARS-CoV-2: в то время, как некоторые ранние случаи были связаны с рынком "Хуанань", другие были связаны с другими рынками. (...) Еще часть заболевших не была связана с рынками в принципе, - подчеркнул он.

Как указал Лян Ваньнянь, "вполне вероятно, что рынок "Хуанань" стал очагом передачи вируса, однако его распространение было и в других местах Уханя". "Это наше основное суждение. Базируясь на имеющейся информации, невозможно сказать, как вирус появился на рынке", - пояснил он.

Он также сообщил, что ученые пока не обнаружили в дикой природе коронавирус, являющийся прямым предшественником вызвавшего пандемию штамма SARS-CoV-2, несмотря на схожесть форм, выявленных у летучих мышей и панголинов.

Как полагают (некоторые специалисты), коронавирусы, обнаруженные у летучих мышей и панголинов, тесно связаны с новым коронавирусом, некоторые указывают на то, что эти животные могут быть переносчиком нового коронавируса. Но пока этой корреляции недостаточно, чтобы утверждать, что вирусы, переносимые двумя животными, стали прямыми предками нового коронавируса, - отметил Лян Ваньнянь.

По его словам, "вирус, который способен вызвать глобальную пандемию, непременно должен обладать способностью хорошо приспосабливаться к среде обитания человека". "Эта способность может быть приобретена случайно или постепенно развиваться, но каждый шаг извлекает выгоду из естественного отбора", - сказал Лян Ваньнянь.

Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для изучения происхождения коронавируса нового типа 14 января. После приезда они были помещены на двухнедельный карантин, во время которого проводили консультации по видеосвязи со своими китайскими коллегами. В ходе визита эксперты ВОЗ посетили уханьский рынок морепродуктов "Хуанань", где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса в декабре 2019 года, ряд инфекционных больниц города, а также Уханьский институт вирусологии.

Ранее в ВОЗ неоднократно заявляли, что поиски источника первого заражения коронавирусом нужно начинать с города Ухань. Летом прошлого года КНР посетили два эксперта с целью подготовки основной миссии. Результатом этой поездки стала выработка специалистами организации и Китая документа "Об исследованиях и программе деятельности международной группы под руководством ВОЗ".