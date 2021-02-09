Крупную вспышку южноафриканского штамма COVID-19 выявили в ЕС

Власти Австрии заявили о крупной вспышке южноафриканского штамма коронавируса в федеральной земле Тироль. Об этом сообщил канцлер Себастьян Курц, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, в Тироле зафиксировали 400 подозрений на южноафриканский штамм, 293 из них подтвердились, причем более 120 - это активные случаи заболевания.

В данный момент мы рекомендуем отказаться от поездок в Тироль и из него. Более того, мы решили временно ввести еще одну необходимую меру, а именно: для поездок из Тироля необходимо иметь отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 48 часов до поездки, - сказал Курц.

Отмечается, что эти меры вступят в силу с 12 февраля и будут действовать 10 дней, но восточного Тироля они не касаются, потому что там ситуация под контролем.

Кроме того, как добавил Курц, региональные власти сделают акцент на массовом тестировании населения.

Вспышка южноафриканского варианта в Тироле крупнейшая из тех, что к настоящему моменту известны в Европейском союзе, поэтому с ней нужно бороться соответствующим образом, - подчеркнул канцлер.