Какие знаки восточного гороскопа резко разбогатеют к концу февраля

В последний зимний месяц звезды будут благоволить нескольким представителям зодиакального круга, которые смогут значительно улучшить свое материальное положение. Однако сделать это получится только до 18 февраля, так как позже "плохие" астрологические аспекты спутают все планы, передает zakon.kz со ссылкой на "Профиль".

Как рассказали китайские астрологи, в следующие восемь дней особенно внимательными стоит быть трем знакам зодиака. Им звезды советуют обращать внимание на все подсказки судьбы, чтобы не упустить свою удачу.

Прежде всего, фортуна улыбнется ответственным и трудолюбивым Собакам.

Успех будет сопутствовать им буквально во всем. Звезды предупреждают о непредвиденных обстоятельствах, которые могут застигнуть врасплох, однако результатом станет неожиданно большой доход.

Кроме того, повезет и Крысам.

Хотя этот год начался для них относительно тяжело, конец февраля приготовил несколько приятных сюрпризов. У людей, рожденных под этим знаком, на следующей неделе появится возможность неплохо заработать. Не исключено подписание выгодного контракта или просто крупная прибыль.

А вот Кроликам нужно сосредоточиться на карьере.

На этот раз их целеустремленность и трудолюбие окупятся с лихвой, а финансовое положение начнет значительно улучшаться. Однако астрологи рекомендуют не останавливаться на достигнутом и выжать максимум из сложившейся ситуации.