Десятки актюбинских семей живут без крыши над головой после пожара

Уже два месяца десятки актюбинских семей живут без крыши над головой. Кровлю общежития полностью уничтожил пожар, передает zakon.kz.

Как сообщает телеканал "Астана", местные власти обещали решить вопрос, однако ремонт так и не начали. Люди живут в сырых, холодных квартирах и с ужасом ждут весны, когда талые воды просто затопят квартиры.

Айжан Есболатова живет на пятом этаже малосемейного общежития. После ноябрьского пожара находиться в квартире невозможно. С потолка отваливается штукатурка, в помещении сыро, но делать ремонт нет смысла. Крыши у дома нет, и во время оттепели вся вода просто льется внутрь.

Я закупилась какими-то материалами в надежде, что вот-вот сделаю ремонт. Ремонт делать бесполезно сейчас. В данный момент надо делать крышу, а крышу делать – это материально жители не потянут, это нереально, там миллионы денег. жительница Актобе Айжан Есболатова

Отмечается, что сгоревшая кровля была новой. Всего пару лет назад ее отремонтировали по программе термомодернизации. Жильцы до сих пор платят по кредиту. Сразу после пожара местные власти пообещали – до восстановления кровли жильцов освободят от выплат, а ремонт сделают за счет спонсоров, но все вышло иначе.

Нам сказали, что за крышу по термомодернизации пока ничего оплачивать не надо, но квитанции приходят, жильцы платят, не знаю. За что они платят? Вот ждем помощи, что мы можем сами здесь сделать? Никто никаких ответов нам не дает, - говорит одна из жительниц.

Никто ничего не делает! Все своими силами! Помощи никто никакой не дает, нигде ничего не делают! Ужас один! - говорит другая.

В свою очередь в отделе жилищной инспекции говорят, что приостановили выставление счетов за термомодернизацию, посчитали и сумму, которая понадобится на восстановление кровли. По смете нужно 25 миллионов тенге. В бюджете таких средств не предусмотрено, а спонсоры не спешат помогать погорельцам.

Сумма в 25 миллионов, она немалая, поэтому этот вопрос решается и стоит на контроле лично акима города. Думаю, в ближайшее время этот вопрос решится. руководитель отдела жилищной инспекции Актобе Руслан Ажниязов

Также сообщается, что в акимате ждут результаты экспертизы.

Если выяснится, что при ремонте крышу не обработали специальной противопожарной пропиткой, то все расходы по восстановлению лягут на подрядчика, так как он не до конца выполнил работы, предусмотренные договором.