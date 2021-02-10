Землетрясение зарегистрировано на северо-востоке от Алматы

Ночью 10 февраля в 330 км на северо-восток от Алматы произошло землетрясение, сообщает zakon.kz.

10 февраля 2021 года в 4 :40 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 330 км на северо-восток от Алматы на территории Китая. сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК"

Энергетический класс землетрясения 9.8.

Магнитуда MPV 4.4.

Координаты эпицентра 44.32° с.ш. 80.71° в.д.

Глубина 20 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет