Коронавирус в Казахстане: "Зеленая" зона расширяется

"Зеленая" зона по коронавирусу в Казахстане становится все больше, сообщает zakon.kz.
Минздрав опубликовал матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана.
На 10 февраля ситуация выглядит следующим образом:
В "красной" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Павлодарская области.
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В "желтой" зоне: Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.
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В "зеленой" зоне - все остальные регионы.
За прошедшие сутки, 9 февраля, было зарегистрировано 1 053 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
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