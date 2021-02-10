Коронавирус в Казахстане: "Зеленая" зона расширяется

10 февраля 2021, 10:12
Фото: 24.kz

"Зеленая" зона по коронавирусу в Казахстане становится все больше, сообщает zakon.kz.

Минздрав опубликовал матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана.

На 10 февраля ситуация выглядит следующим образом:

В "красной" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Павлодарская области.

В "желтой" зоне: Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

За прошедшие сутки, 9 февраля, было зарегистрировано 1 053 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.


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