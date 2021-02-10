Пилоту авиакомпании Bek Air пришлось работать в магазине

Сотрудники авиакомпании Bek Air уже больше года не могут устроиться на работу, потому что их не увольняли. Им приходится перебиваться случайными заработками. Одни ушли в торговлю, другие – в такси, передает zakon.kz.

Телеканал Almaty.tv сообщает, что со дня крушения самолета Bek Air, в результате которого погибли 12 человек, прошло больше года, однако сотрудники авиакомпании до сих пор не могут устроиться на новую работу. Проблема в том, что они все еще числятся на прежнем месте работы.

Личные дела пилотов и само летное дело были изъяты следствием. Офис авиакомпании, по словам сотрудников, закрыт и опечатан. Сразу после трагедии руководство компании собрало коллектив и сказало, что это временные трудности. Даже была выплачена зарплата за январь, но с приходом пандемии ситуация еще больше осложнилась.

С этой пандемией все остановилось, с этим стало гораздо сложнее для человека найти работу, особенно для пилотов, когда все самолеты практически остановились, вот...Мне приходилось работать у брата в магазине, где разливные напитки, где продавал просто пиво, - заявил пилот авиакомпании Bek Air Иван Кирчу.

В стаж 2-го пилота входит 3000 часов в воздухе и 8 лет опыта работы в двух казахстанских авиакомпаниях. Мужчина рад бы вновь подняться в воздух, но получить трудовую книжку и квалификационные сертификаты он не может.

Здесь стоит вспомнить, что почти год назад вопрос с трудоустройством должны были решить.

Сейчас сотрудники авиакомпании не могут зарегистрироваться как безработные, а в период режима ЧП не имели возможности претендовать даже на пособие в размере 42 500 тенге.

Юрист Айсулу Насыр отметила, что без вмешательства суда проблему не решить.

Для того, чтобы им истребовать свои личные дела, сотрудникам нужно обратиться в Управление по расследованию авиационных происшествий и инцидентов, созданное при Министерстве инвестиций и инновационного развития, второй орган - это главная транспортная прокуратура и Комитет гражданской авиации. В суде будет уже установлено, что досудебный порядок по истребованию этих документов соблюден и у суда уже не будет оснований для того, чтобы им отказать в этом, - сказала она.

Многие сотрудники уже и не претендуют на компенсацию. Им бы трудоустроиться и забыть, как страшный сон, прежнее место работы.

На сегодняшний день, все, что меня интересует - это моя трудовая книжка, где записан мой трудовой стаж. Это мне нужно и, чтоб меня с компании уволить. То есть у меня никаких претензий к компании нет на сегодняшний день, - добавил Иван Кирчу.

Остается надеяться, что нелогичность ситуации будет исправлена профильным ведомством, куда не раз обращались пострадавшие. А пока бюрократический моховик запущен, люди вынуждены "крутиться", чтобы прокормить свои семьи.