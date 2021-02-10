Использовать POS-терминал в смартфоне предложил бизнесменам Jýsan Bank

Jýsan Bank запустил мобильное приложение JPAY, которое позволяет принимать бесконтактные платежи с помощью смартфона, сообщает zakon.kz.

Приложение JPAY – это удобное платежное решение для индивидуальных предпринимателей, а также малого бизнеса, которое без дополнительного оборудования позволяет полностью заменить традиционный POS-терминал обычным смартфоном.

Смартфоны благодаря технологиям Apple Pay и Samsung Pay постепенно из средств связи превратились в средства платежа. Мы решили замкнуть круг и дать возможность бизнесу принимать платежи смартфонами, – комментирует Мирас Шайхысламов, заместитель председателя правления Jýsan Bank.

JPAY принимает к оплате бесконтактные карты Visa и Mastercard любых банков, а также платежи с помощью сервисов Apple Pay и Samsung Pay через смартфоны и носимые устройства – смарт-часы и браслеты.

Для использования JPAY подойдет самый обычный смартфон на базе операционной системы Android (версии 6.0 и выше) с NFC-модулем и доступом в интернет. Интерфейс приложения позволяет просто и быстро принять платеж, а дополнительный функционал дает возможность отправить электронный чек сразу после оплаты, выгрузить детальные отчеты по операциям, отменить платеж в случае необходимости.

Приложение JPAY идеально подходит в использовании службам доставки, такси и курьерам, небольшим магазинам и торговым точкам, в том числе на рынках, – говорит Мирас Шайхысламов. – Коммерсанту не нужно приобретать дополнительное оборудование, приложение минимизирует его расходы, а также делает более мобильным. Прием к оплате платежных карт – это не только законодательное требование, но прежде всего удобный и безопасный сервис для наших клиентов.

JPAY значительно расширяет возможности легального приема безналичных платежей в микро- и малом бизнесе, позволяет увеличить клиентскую базу, принимая к оплате карты любых банков, и главное – минимизирует затраты на обслуживание карт клиентов.

Начать принимать бесконтактные платежи очень просто, для этого необходимо: открыть счет в Jýsan Bank, заключить договор в отделении банка, установить из Play Market на свой смартфон приложение JPAY и пройти регистрацию.

Ознакомиться с подробной информацией о приложении JPAY, а также оставить заявку на подключение можно здесь.