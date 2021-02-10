Курс доллара продолжает снижаться

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 417,86 тенге (-0,02), передает zakon.kz.

В обменниках доллары покупают/продают по 417,5-419 тенге, евро – 507-510 тенге, рос. рубль - 5,62-5,67 тенге.

Тем временем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 10 февраля.

Так, мартовские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,15%, составив $58,27 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле уменьшились на 0,02% — до $61,08 за баррель.