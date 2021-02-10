Юная казахстанка попала на "Жару" в Баку

Международный музыкальный молодёжный digital - фестиваль ЖАРА Kids Fest прошеел в Москве на высшем уровне. Главный приз - выступление на сцене фестиваля ЖАРА в Баку в 2021 году, получила Камилла Кузденбаева из Казахстана, передает zakon.kz.

Девочка покорила жюри, в состав которого вошли звезды российского шоу-бизнеса Денис Клявер (экс-участник "Чай вдвоем"), Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова), певица Слава, блогер Karina Kross и журналист Алена Жигалова, проникновенным исполнением песни на казахском языке "Гулiстан-Казахстаным". Автором композиции является Курмаш Махан.

Эту замечательную песню я полюбила с конкурса "Бала Дауысы" и она нереально крутая, мне помогла выиграть такой важный конкурс. Я даже и не рассчитывала о поездке в Баку и петь наравне со всеми звездами, - написала Камилла.

Юная певица назвала победу на ЖАРА Kids Fest самым главным и столь важным для себя призом на сегодняшний день. Добавим, что ранее девочка участвовала в конкурсе "Бала дауысы", где заняла 3 место, вокалом занимается с 6 лет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Камилла Кузденбаева (@camilla_kuz)

Эфир ЖАРА Kids Fest пройдёт 27 февраля в 18:00 на телеканале ЖАРА TV.