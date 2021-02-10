Стала известна судьба Хатико из Павлодара

Стала известна судьба собаки из Павлодара, которая 5 дней ждала своего хозяина на остановке, передает zakon.kz.

Ранее сообщалось, что на трамвайной остановке в Павлодаре пес, которого в Сети назвали Хатико, уже 5 дней ждал хозяина.

Сотрудница "Центра реабилитации раненых бездомных животных" рассказала, что хозяин собаки госпитализирован.

Что касается собаки, то ее искали весь день и поймали только к вечеру. Оказалось, ее сбила машина и она сломала лапу. По словам сотрудницы, собака не агрессивная, она лишь напугана.

Была бы раненая, тихая спокойная собака, я бы высадила ее в приют. Пока шел процесс поимки, многие хотели забрать собаку. А сейчас, когда собака поймана, мы с ней один на один остались, - сказала она.

Она обратилась к подписчикам за помощью, потому что Хатико нужно отдать на передержку.

В комментариях люди писали, что готовы взять Хатико к себе домой. В итоге собаке все-таки нашли дом.

Всем кто переживал за собачку, дом найден! Утром заберет девушка. Спасибо ей огромное, очень добрый и отзывчивый человек, - написали в комментариях.