Кульгинов пожаловался на отсутствие инвесторов для развития Нур-Султана

По генплану предстоит снос частных домов в районе Валиханова и Сейфулина, однако это стоит денег, поэтому мы приглашаем инвесторов, сказал на отчетной встрече с населением аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, передает корреспондент zakon.kz.

По Валиханова и Сейфулина по генплану предстоит снос. Есть проект "Асан кайгы". По всей длине частного сектора по улице Валиханова снос по плану есть, но вопрос финансирования. Вы назвали три дома, которые мы сдали в прошлом году. Снесли базар, блошиный рынок, его убрали, благоустроили и продолжим весной. В целом, мы тоже настроены сносить их, но это стоит денег. Мы приглашаем инвесторов, чтобы инвестор сносил и благоустраивал, в целом вернуть потом инвестиции. Но это вопрос не одного дня, — сообщил Кульгинов.

Далее, по его словам, в этом районе идет улица Культегин, где проходят линии высоковольтных передач, под которыми расположены жилые дома.

Данная территория, как уточнил аким, относится уже к Байконурскому району.

В целом по этому району есть большие планы, но придется поработать. Надо найти инвестора сперва, но сейчас каждый инвестор не хочет идти туда. Бизнес голосует карманом. Мы хотим, где есть возможность построить общественные пространства, построим скверы маленькие, благоустроим дворы. Чтобы сносить нужно инвесторов туда привлекать, — отметил аким.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан