Что известно об иностранце, задавшем вопрос Кульгинову на английском

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов провел отчетную встречу в онлайн формате. Он поговорил с живущим в столице иностранцем на английском языке. Редакция zakon.kz решила узнать, кто он, и чем занимается в Казахстане.

В 2018 году портал Weproject писал материал об испанцах в Казахстане. Журналисты поговорили с Диего Амадо, и выяснили, что он приехал в Казахстан в 2015 году. Родной город 32-летнего бизнесмена - Мадрид. Он работал в качестве аналитика-стажера экономики и торговли в посольстве Испании в течение года. Он остался работать на заводе, затем он решил открыть строительную компанию с экологическими решениями для различных вопросов.

Диего свободно говорит на четырех языках - испанском, английском, французском и русском, который он подтянул здесь, в Казахстане. Это подтверждается его интервью для Youtube-канала Qosh Keldik.

В его профиле Instagram указано, что он является проект-менеджером и "иногда актером". К слову, он снялся в рекламном ролике "С нами Родина ближе" в 2018 году.

Сегодня Диего Амадо обратился к акиму Нур-Султана с предложением о закрытии части центральных улиц города по выходным. Это, сказал иностранец, будет плюсом для экологии и активности граждан, которые добираются на велосипедах, гуляют, бегают и проводят активные выходные.