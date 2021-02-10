Цой объяснил ограничение по применению вакцины для людей старше 60 лет

Ограничения по применению вакцины были из-за недостаточности научных данных, сообщил на брифинге министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

Ограничения применения вакцины было связано с недостаточностью научных данных возраста лиц старше 65 лет, а также с необходимостью привить медработников из группы риска, — сообщил Цой.

Он напомнил, что в Казахстане ожидается поставка вакцины "Спутник V" производства карагандинского фармкомплекса.

Уже началось производство первой партии в 90 тыс. доз. Доступно к отгрузке будет доступно к концу февраля. В последующем до июля месяца будет произведен объем производства до 2 млн доз. Кроме того предполагается использование отечественной вакцины против КВИ. На первом этапе объемом около 2 млн доз. На сегодня поступают вопросы касательно вакцинации лиц старше 60 лет. Министерством будет рассмотрен вопрос включения данной категории в план вакцинации с учетом рисков и наличия хронических заболеваний, — отметил министр.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан