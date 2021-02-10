На одном из проспектов Нур-Султана уберут выделенную полосу для автобусов

10 февраля 2021, 17:11
Фото: shtrafy.kz

На столичном проспекте Кабанбай батыра уберут выделенную полосу для общественного транспорта, сообщает zakon.kz.

По информации ДП Нур-Султана, это предусмотрено для увеличения пропускной способности.

Система "Сергек" с сегодняшнего дня не будет фиксировать нарушения движения по автобусным полосам. Но будет производиться фиксация скоростного режима, - отметили в ведомстве.

Работы по изменению дорожной разметки начнут производить в весенне-летний период.

В полиции обращаются к жителям столицы с просьбой быть предельно внимательными на дорогах.


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