Обматерил девочку и получил 5 суток ареста житель Павлодара

Специализированный административный суд Павлодара рассмотрел административное дело в отношении 25-летнего жителя города за совершение мелкого хулиганства - нецензурной брани в общественном месте, нарушения общественного порядка и спокойствия физических лиц, передает zakon.kz.

В суде установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во дворе дома по улице Ломова выражался нецензурной бранью в адрес несовершеннолетней девочки. Правонарушитель вину признал полностью.

Законный представитель несовершеннолетней просил К. строго не наказывать, так как он принес свои извинения и они являются соседями, - отметили в пресс-службе суда.

В итоге суд признал павлодарца виновным по части 1 статьи 434 КоАП и с учетом отягчающих обстоятельств (нахождение в состоянии опьянения, совершение правонарушения против несовершеннолетней) назначил наказание в виде административного ареста на 5 суток.

Постановление суда не вступило в законную силу.