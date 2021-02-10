Труп человека нашли при очистке реки в Таразе

В Таразе полицейские ведут расследование по установлению личности трупа, найденного на берегу реки, сообщает zakon.kz.

По информации ДП Жамбылской области, 9 февраля текущего года в 11:53 часов в дежурную часть "102" Центра оперативного управления УП города Тараз поступило сообщение о том, что на берегу речки, расположенной между микрорайонами "Карасу" и "Жансая" найден человеческий труп.

На место происшествия выехала оперативно-следственная группа, которая при осмотре обнаружила останки человеческого трупа, и установила, что житель города, работающий в учреждении "Жасыл ел-Тараз", при очистке речки увидел в камышах труп и сразу же вызвал полицию. ДП Жамбылской области

В настоящее время в Управлении полиции города Тараз начато досудебное расследование, назначена судебно-медицинская экспертиза по опознанию останков и установлению причины смерти, по результатам которой будут проводиться поисковые операции по выяснению всех обстоятельств данного преступления.