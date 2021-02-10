Цой о привившихся от коронавируса: побочных эффектов мы не видели

На брифинге в СЦК министр здравоохранения РК Алексей Цой прокомментировал вопрос по поводу наличия побочных эффектов вакцинации от коронавирусной инфекции, передает корреспондент zakon.kz.

Побочных эффектов мы у вакцинируемых не видели, были местные реакции в виде небольших припухлостей, небольшого недомогания либо температуры, которые купировались или проходили на следующий день, - сказал Цой.

По его словам, в целом все привитые чувствуют себя не плохо, каких-то явных отклонений данный момент не зарегистрировано.

Ранее глава ведомства сообщил, что в Казахстане по состоянию на 10 февраля привиты 13 301 человек. Первыми вакцину получают медицинские работники инфекционных стационаров, скорой медицинской помощи и других профилей, которые подвержены высокому риску. Далее будут подключены педагоги, сотрудники силовых структур с дальнейшим расширением контингента вакцинированных.

Массовая вакцинация населения была начата 1 февраля. Всего развернуто 778 прививочных пунктов, из них в настоящее время задействовано 166, все обеспечены необходимым оборудованием для обеспечения холодовой цепи.

Оксана Скибан, Нур-Султан.