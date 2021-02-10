Названа сумма для производства российской вакцины в Караганде

10 февраля 2021, 18:24
Фото: pixabay.com

Более 15 млрд тенге выделили Карагандинскому фармкомплексу на производство «Спутник V», передает zakon.kz.

В целом на закуп первой партии для вакцинации и производство из бюджета выделено 18 млрд тенге.

Первая партия российской вакцины была по цене 26 долларов за две дозы. Мы получили официальное письмо от единственного эксклюзивного поставщика за пределы России РПФИ (Российский фонд прямых инвестиций) о том, что цена будет пересмотрена. Но на данный момент 26 долларов, - сообщил глава Минздрава Алексей Цой на брифинге в Службе центральных коммуникаций.


Он добавил, что скорее всего цена по закупу будет снижена.


Тамила Языкова, Нур-Султан


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