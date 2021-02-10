Почему Казахстан закупает российскую вакцину, ответили в Минздраве

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой рассказал, почему Казахстан закупает российскую вакцину, сообщает zakon.kz.

Об этом глава Минздрава рассказал во время эксклюзивного интервью в эфире Ошакбаев.LIVE.

По словам министра, это первая доступная вакцина для Казахстана, которую предоставили партнеры.

Также были предоставлены все документы, результаты клинических исследований и самое главное дали квоту на получение этой вакцины. Мы вели переговоры и с Pfizer, и с другими компаниями по поставке вакцин, - рассказал министр.

Он отметил, что с прошлого года неоднократно были запрошены коммерческие предложения и данные о клинических исследованиях.

На настоящий момент другие компании нам не предоставили информацию. Ни цен, ни возможности поставок мы не получили от наших партнеров, - рассказал Алексей Цой.

Министр также отметил, что в России были вакцинированы уже более 2 млн человек, к тому же препарат локализовали на заводе в Караганде. А в конце этого месяца министерство здравоохранения ожидает регистрации вакцины в Казахстане.