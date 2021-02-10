В Казахстане увеличили частоту полетов в Россию, Мальдивы и Украину

В Казахстане увеличили количество регулярных рейсов с рядом стран, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщили в Комитете гражданской авиации МИИР РК.

Информация об увеличении регулярных международных рейсов:

В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 9 февраля 2021 года под председательством Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Е.Л.Тугжанова разрешено увеличение/возобновление регулярных международных пассажирских рейсов со следующими странами: