Крупный пожар произошел на мясокомбинате в Актау

Крупный пожар произошел на территории мясокомбината в Актау, сообщает zakon.kz со ссылкой на Тумба.

Как сообщает служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области, пожар произошел дном из складов мясокомбината.

Вызов на пожар поступил в 17. 42 минуты. Горел один из трех складов общей площадью 250 кв.м. Площадь горения составила предварительно 30 кв.м. Пострадавших нет. Причины возгорания и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем. представитель ДЧС Рукия Сычева