Президент Франции отказал Путину в сотрудничестве по делу Навального

Президент России Владимир Путин предлагал французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь российских специалистов в изучении образцов Алексея Навального, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщил РИА Новости один из участников встречи главы государства с главными редакторами российских СМИ.

По словам источника, Путин в разговоре с Макроном заявил, что если будет "что-то" обнаружено, то уголовное дело будет заведено "в ту же секунду".

Глава государства предлагал два варианта: или российские специалисты летят в Европу, или западные ученые прибывают в Россию. От такого предложения, по словам Путина, Макрон отказался, отметив, что Москва "не хочет сотрудничать", - сказал собеседник агентства.

20 августа 2020 года самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске из-за его плохого самочувствия. Навального доставили в омскую больницу, а позднее перевезли в Германию для лечения. В конце сентября Навальный выписался из больницы и проходил курс реабилитации в ФРГ.