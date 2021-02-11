Мужчину оштрафовали на 5 тысяч долларов за спил 200‑летнего дерева в Самарканде

Мужчину оштрафовали на 56 млн сумов (5,3 тысячи долларов) за спил 200-летней чинары в Самаркандской области Узбекистана, сообщает zakon.kz со ссылкой на Nuz.uz.

По информации Госкомэкологии, самаркандец спилил дерево, когда улицы Сульфакаутак и Гиясова были перекрыты из-за ремонта.

Его признали виновным в незаконном уничтожении чинары (часть 1 статьи 79 КоАП) и назначили 1,2 млн сумов (113 долларов) — минимальный штраф, положенный по этой статье. Отдельно ему предъявили иск на возмещение ущерба, сумма которого составила 55,1 млн сумов (5,2 тысячи долларов).

В январе в Узбекистане продлили мораторий на вырубку деревьев и кустарников до конца 2021 года, за незаконную вырубку власти предложили обязать высаживать сотню саженцев и ухаживать за ними как минимум три года.